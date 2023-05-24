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"Arkadaşlığımız aşka dönüştü"

Eşi Burcu Hanif'i 3.5 ay önce kanserden kaybeden iş insanı Mehmet Hanif, Sitare Akdilek'le yeni bir aşka yelken açtı.

Giriş: 24 Mayıs 2023 Çarşamba
"Arkadaşlığımız aşka dönüştü"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sitare Akdilek, Mehmet Hanif ile aşk yaşadıkları haberlerini doğruladı. İlişkilerinin daha çok yeni olduğunu söyleyen Kalyoncuoğlu ve Mehmet Hanif'in Göcek'te yakınlaştıkları ortaya çıktı. Mert Aslan defilesine katılan Sitare Akdilek; Geçtiğimiz aylarda eşi Burcu Hanif'i elim bir hastalık sonucunda kaybeden iş dünyasının önde gelen isimlerinden Mehmet Hanif ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle ilgili; '' Evet doğru bunun hemen ortaya çıkmasını istemezdim daha çok yeni birbirimize şans veriyoruz. Mehmet benim 20 yıllık dostum çok eskilere dayanan bir arkadaşlığımız vardı. Çok zor günler geçirdi. Geçen aylarda Göcek'te tekne tatili yaptığım bir zamanda arkadaş ortamında karşılaştık ve orda bir yakınlaşma oldu ve arkadaşlığımız duygusal bir boyut aldı. Şu an çok yeni bir ilişki o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum'' dedi.

Onur AYDIN

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