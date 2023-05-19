Sabancı ilk kitabını çıkarıyor...

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya gençlerine armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.