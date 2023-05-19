Sabancı ilk kitabını çıkarıyor...

Cemiyet hayatının genç simalarından Pınar Sabancı, kitap çıkartmak için ilk adımı attı. İnkılap Yayınları'yla görüşmelerini tamamlayan Sabancı yayıneviyle anlaşma imzaladı. İmzaları atarken çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı; "Uzun süredir heyecanla sizlerle paylaşmayı beklediğim haber… Kitap için ilk adımı attık, şimdi geriye bu yolculuğu tamamlamak kaldı." notunu düştü. Pınar Sabancı, geçtiğimiz hafta Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştu.