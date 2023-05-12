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Antebi: Aldatma yok ama ayrıldık!

Bir süredir oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi çıkan ayrılık haberlerini doğruladı. İzzet Antebi, 'Aldatma yok ama ayrıldık' açıklamasını yaptı.

Giriş: 12 Mayıs 2023 Cuma
Antebi: Aldatma yok ama ayrıldık!

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da aşk yaşamaya başlayan oyuncu Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi yollarını ayırdı. İhanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen çift sessizliğini bozdu. HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet’e açıklamalarda bulunan Antebi, ihanet söylentilerinin gerçek dışı olduğunu belirterek "10 gün önce medeni şekilde ayrıldık. Ne Tuvana Hanım tarafından ne de benim tarafımdan aldatma diye bir konu hiç olmadı. Anlaşamadık ve ayrıldık, yani başka bir şeyden değil. 365 günün tamamında beraberdik. Neredeyse birbirimizden ayrı bile dışarı çıkmadık. Benim hayatımda işim, çocuklarım ve ilişkim vardı sadece" ifadelerini kullandı. İş insanı İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı annesi ve babası ile birlikte akşam yemeğinde bir araya getirmişti.



Reşit ÖZET

İzzet Antebi Tuvana Türkay Ayrılık

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