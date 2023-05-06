Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi nişanlandı!

Genç iş insanı Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, uçakta yaptığı evlilik teklifi sonrası geçtiğimiz akşam sevgilisi Chiara de Rocchi ile niaşnlandı. Çift, bir mekanda yakın aile dostlarının katıldığı küçük bir kutlama yaptılar. Oğlunun güzel anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Atasay Mücevherat'ın kurucusu Cihan Kamer, "Sözümüz var. Ömür boyu olsun inşallah" notunu düşerken Kamer'in kız kardeşi Simay Kamer'de abisi Atasay Kamer'in mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, kız arkadaşı Chiara de Rocchi'ye helikopterde evlenme teklif etmişti.