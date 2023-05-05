Geçtiğimiz hafta New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2023 MET Gala dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirmişti. "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" temasıyla gerçekleşen ve moda dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan 2023 MET Gala'da ünlüler bu yıl da dikkat çekici kostümleriyle boy göstermişti. Geceye beyaz kabarık bir elbise ile katılan Dua Lipa, tercih ettiği kıyafetiyle etkinliğin dikkat çeken isimleri arasında yer almıştı. Giydiği kıyafetle hayranlarından yoğun ilgi gören şarkıcı Dua Lipa ile ilgili bir paylaşım ise genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'dan geldi. Nazlı Sabancı, Dua Lipa'nın MET Gala'da giydiği kıyafeti daha önce giydiğini gösteren bir paylaşımda bulundu. Dua Lipa'nın etkinlikte giydiği elbise ile ayna karşısında poz veren Sabancı, çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından "Dua Lipa, en iyi zevke sahipsin" notuyla paylaştı. Nazlı Sabancı'nın paylaşımına takipçilerinden de cevap gecikmedi. Bazı takipçiler elbisenin Sabancı'ya daha çok yakıştığını iddia ederken bazı takipçiler ise 'Dua Lipa elbiseyi daha güzel taşımış' yorumunda bulundu.