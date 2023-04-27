Kavak, Londra Sağlık Fuarı'nda...

Academic Hospital, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen dünyanın en önemli sağlık turizmi fuarlarından II. London Health Tourism Seminar’da yerini aldı. Çok sayıda ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarının katıldığı fuarda Academic Hospital’a ve hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’a yoğun ilgi gösterildi. Basın kuruluşlarının röportaj yaptığı Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Türkiye sağlık turizminde bir dünya markası. Biz de Academic Hospital olarak her yıl 74 farklı ülkeden 1 milyon hastayı ağırlıyoruz. Academic Hospital olarak bu başarıya katkı sunabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.