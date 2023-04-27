Depremzede öğrencilere anlamlı destek!

Moda tasarımcısı Elif Mısırlı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Mısırlı, yaratıcısı olduğu boholoveselifmısırlı tasarımlarıyla afet bölgesindeki üniversite öğrencilerine destek oldu. Hazırladığı 8 parçalık kapsül koleksiyonu TOG yararına Zorlu Center’daki mağazasında satışa sundu. Hülya Eltemur ve Elif Mısırlı ev sahipliğinde gerçekleşen davete cemiyetin ünlü isimleri katıldı. Davetliler inceledikleri koleksiyon tasarımlarından beğendiklerini satın alarak bu anlamlı günde TOG’a destek oldular. Gün boyu devam eden etkinlikte satılan koleksiyon ürünleri TOG aracılığıyla afet bölgesindeki üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim ihtiyaçlarına harcanacak.

Onur AYDIN