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Koçibey, 'Kırmızı Çatı'yı' açtı!

Alara Koçibey, depremzede çocuklar için tasarladığı oyun evi Kırmızı Çatı'nın Kahramanmaraş'taki açılışına katıldı.

Giriş: 25 Nisan 2023 Salı
Koçibey, 'Kırmızı Çatı'yı' açtı!

Eğitimini 6 farklı üniversitede okuyarak tamamlayan iç mimar Alara Koçibey, yeni projesi için yoğun iş hayatına geri dönmüştü. Alara Koçibey, tüm Türkiye'yi hüzne boğan ve 11 ili etkileyen büyük depremde mağdur olan çocuklar için çalışmalara başlamış ve Kırmızı Çocuklar Derneği'yle ortak bir proje yürütmüştü. Geçtiğimiz gün biten projenin açılışına katılan Alara Koçibey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kahramanmaraş'ta çocuklara projesini tanıttı. Yeni projesi için heyecanlı olduğunu belirten Alara Koçibey, çocuklarının mutlu anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Alara Koçibey Kırmızı Çatı

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