Koçibey'den özel proje!

Eğitimini 6 farklı üniversitede okuyarak tamamlayan iç mimar Alara Koçibey, yeni projesi için yoğun iş hayatına geri döndü. Alara Koçibey, tüm Türkiye'yi hüzne boğan ve 11 ili etkileyen büyük depremde mağdur olan çocuklar için çalışmalara başladı. Kahramanmaraşlı depremzede çocuklar için Kırmızı Çocuklar Derneği'yle ortak bir proje yürüten Koçibey, çalışma arkadaşlarıyla geçirdiği bir gününü yayınladı. Alara Hanım, projesi için bilgisayar başında uzun keşifler yaptı. Yeni projesi için heyecanlı olduğunu belirten Alara Koçibey, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.