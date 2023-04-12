Afrika'da tırmanış...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, Güney Afrika'daki Cape Town şehrine bakan Maclear's Beacon dağına tırmandı. Rehber eşliğinde dağın zirvesine ulaşan Şebnem Hanım, tırmanıştan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çapa, instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Çok yapmayı hayal ettiklerimden Table Mountain tırmanışını rehberim ile beraber 2 saat 20 dakikada hiç ara vermeden tamamladık. Rüya gibi bir tırmanıştı. Zirveye varmanın mutluluk fotoğrafı ile tırmanma anlarımın bir kısmı" notunu düşerek paylaştı.