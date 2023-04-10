Güncel

Sabancı, kabri başında anıldı...

İş insanı ve Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, ölümünün 19. yılında mezarı başında anıldı.

Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi
Sabancı, kabri başında anıldı...

Sabancı Holding'in 19 yıl önce yaşamını yitiren Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Sabancı aile kabristanında gerçekleştirilen törene, Sakıp Sabancı'nın kızları Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Genel Sekreteri Fuat Öksüz, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ve aile dostları katıldı. Törende konuşan Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Genel Sekreteri Fuat Öksüz, Sakıp Sabancı denildiğinde kendisini tanıyan, tanımayan herkesin ilk olarak aklına gelenlerin hemen hemen aynı olduğunu belirterek, "Açık yürekliliği, cana yakınlığı, samimi duruşu, çalışkanlığı, ince zekası, sağduyulu oluşu ve daima gülen gözleri akla gelir" ifadesini kullandı.

Sakıp Sabancı Sabancı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı vefat yıldönümü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı, kabri başında anıldı...

İş insanı ve Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, ölümünün 19. yılında mezarı başında anıldı.
Güncel Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı...

İş insanı Osman Yazıcı, 72 yaşında yaşamını kaybetti. Hastalığa bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Osman Yazıcı'yı dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Caddeler Caddeye tekneyle geldi!

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
Caddeler Bebek'te keyifli hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alize Dinçkök, Jeff Hakko ve Ali Sabancı Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
Magazin Hattı Yıldız'dan "Renklerin Orkestra Şefi" sergisi...

Genç ressam Yüksel Başaran Yıldız, yeni sergisi "Renklerin Orkestra Şefi’’ni önceki gün Maji Art Gallery First Solo salonunda açtı.
Güncel Kıbrıs'ta tatil...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu Kıbrıs'ta tatil yaptı.
Güncel Boynerler Hatay'da!

Ayşe Boyner ve kardeşi Elif Boyner, Hatay'a giderek Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla birlikte afedzedeler için çalıştılar.
Davetler Afedzelere özel yardım gecesi!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, ÇABA Derneği'nin deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlamak için düzenlediği yardım gecesinde buluştu.

Davetler Başarım Sensin'den iftar yemeği!

Başarım Sensin Derneği depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi.

Güncel Çocuklarıyla parkta eğlendi...

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocuklarıyla birlikte parkta eğlendi.
Magazin Hattı Sanat ve moda bir arada!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri sanat ve modanın konuşulduğu özel söyleşide yer aldı.

Güncel Dinçkök'ün AVM turu...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.