Sabancı, kabri başında anıldı...

Sabancı Holding'in 19 yıl önce yaşamını yitiren Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Sabancı aile kabristanında gerçekleştirilen törene, Sakıp Sabancı'nın kızları Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Genel Sekreteri Fuat Öksüz, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ve aile dostları katıldı. Törende konuşan Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Genel Sekreteri Fuat Öksüz, Sakıp Sabancı denildiğinde kendisini tanıyan, tanımayan herkesin ilk olarak aklına gelenlerin hemen hemen aynı olduğunu belirterek, "Açık yürekliliği, cana yakınlığı, samimi duruşu, çalışkanlığı, ince zekası, sağduyulu oluşu ve daima gülen gözleri akla gelir" ifadesini kullandı.