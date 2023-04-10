Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı...

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Osman Yazıcı, 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Yaklaşık 15 yıldır hastalıkla mücadele eden Yazıcı, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Meral Yazıcı ile birlikte tüm aile dostlarının katıldığı cenaze töreninde Osman Yazıcı'nın sevdikleri hazır bulundu. Tuncay Özilhan, Dilek Türker, Berna Çebi'nin de yer aldığı cenaze töreninin ardından katılanlar Yazıcı Ailesi'ne baş sağlığı dilediler. Yazıcı'nın naaşı, Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit'teki aile mezarlığına defnedildi.

Onur AYDIN