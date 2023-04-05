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Yeni sezonda ekranlarda...

Stili ve enerjisiyle moda severlerin ilgiyle takip ettiği Yasemin Özilhan, bir moda markasının İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu’nun marka yüzü olarak, markanın ilk TV reklam filminde oynadı

Giriş: 05 Nisan 2023 Çarşamba
Yeni sezonda ekranlarda...

Moda alanındaki tercihleri ve stiliyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, İpekyol'un yeni reklam filminde; tatile gitmeye hazırlanan İpekyol kadınının bavul hikayesini ve bavula atacağı stil kombinlerini dikkat çekici bir performansla sergiliyor. Yönetmenliğini Koray Birand’ın yaptığı filmin çekimleri sırasında keyifli vakit geçirdiklerini belirten Yasemin Özilhan şunları söyledi: “Marka ile uzun zamandır keyifli bir yol arkadaşlığımız var. Markanın yüzü olarak ilk reklam filminde yer almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok sevdiğimiz bir iş oldu, umarım sizler de beğenirsiniz”.

İlkbahar-Yaz 2023 Yasemin Özilhan

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