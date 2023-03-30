Sabancı'ya Hayat Boyu Hayırseverlik Ödülü!

Cemiyet ve iş hayatının ünlü simalarından TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Dilek Sabancı, Avusturya ‘da Sheconomy Dergisi ve Orf TV Kanalı’nın düzenlediği Minerva Awards galasında prestijli uluslararası hayat boyu hayırseverlik ödülünü aldı. Ödül gecesinde Dilek Hanım'ın yanında olan ünlü modacı Atıl Kutoğlu, daha sonra Avusturya'nın Başbakanı Karl Nehammer ve Kathi Nehammer’in ev sahipliğinde düzenlenen özel gecede birlikte keyifli bir akşam yemeği yediler. Atıl Bey, bu özel ve anlamlı günden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.