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Londra'da "Harika karşılaşma"

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melda Kosif, Amerikalı oyuncu Miles Teller ile Londra'da karşılaştı.

Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi
Londra'da "Harika karşılaşma"

İş insanı Sinan Kosif'in eşi Melda Kosif, Amerikalı oyuncu Miles Teller ile Londra'daki bir mekanda karşılaştı. Arkadaşı ile yemek yerken Miles Teller ile karşılaşan Kosif, bu güzel tesadüf anını ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Melda Hanım, instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Harika karşılaşma Whiplash '90 yaşında zengin ve ayık olup kimsenin kim olduğumu hatırlamamasındansa, sarhoş ölmeyi, 34 yaşında meteliksiz kalmayı ve bir yemek masasında insanların benim hakkımda konuşmasını tercih ederim.'" notunu düştü.

Melda Kosif Miles Teller londra

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