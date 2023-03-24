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Özilhan'dan kürklü paylaşım!

Tarzıyla kadınların moda ikonu haline gelen Yasemin Özilhan kürk giyindiği son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş: 24 Mart 2023 Cuma
Özilhan'dan kürklü paylaşım!

Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan kürk giyindiği son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Yurtdışında kısa bir tatil yapan Özilhan, sokaklarda adeta moda şovu yaptı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde kürküyle poz verdi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan, Yasemin hanıma hayvansever takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. Özilhan'ın paylaşımına bazı takipçileri 'Umarım gerçek kürk değildir' yorumlarında bulundu. Yasemin Özilhan ise yapılan yorumlar karşısında sessizliğini korudu.

Yasemin Özilhan kürk kombin

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