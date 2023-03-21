Alkoçlar, yeniden spora başladı!

İş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. İkinci bebek için acele eden ünlü çiftten mutlu haber gelmişti. Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan Aslışah Hanım, hamilelik kilolarından kurtulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yoga yaparak doğuma hazırlanan Demirağ, bebeğini kucağına aldıktan bir ay sonra spora yeniden başladı. Sosyal medya hesabından videolar paylaşan Aslışah Hanımın hamilelik kilolarından kurtulması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sporla kilo verip sıkılaştığını belirten Aslışah Alkoçlar Demirağ, takipçilerine tavsiyelerde bulundu.