Orakçıoğlu'ndan eğitime destek!

ekstil dünyasının tanınmış isimlerinden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremdemağdur olan depremzede çocuklara eğitim desteği için yardım kampanyası başlattı. Depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Orakçıoğlu Ailesi, Türk Eğitim Derneği Deprem Yardım Kampanyası'yla depremzede çocukların eğitim hayatına destek oluyor. Markalarından yapılacak alışverişlerin gelirlerinin bir kısmını Türk Eğitim Derneği'yle birlikte yürüttükleri kampanyaya bağışlayacak olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sosyal medya hesabından kampanyayı duyurdu.