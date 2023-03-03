Erdem, son yolculuğuna uğurlandı!

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Avrupa Müzik'in kurucuları Mehmet ve Cengiz Erdem'in babaları Mehmet Erdem önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Marmara İlahiyat Camiin'de ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazına sanat ve iş dünyasından Cem Hakko gibi birçok isim katılırken Mehmet Erdem ve Cengiz Erdem taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Erdem Ailesi'ne başsağlığı dileyerek üzüntülerini paylaştı. Mehmet Erdem'in naaşı cenaze namazının ardından Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi.
Onur AYDIN