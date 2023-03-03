Erdem, son yolculuğuna uğurlandı!

Jet Set

PETA'dan Rihanna'ya bağış çağrısı!

Hayvan hakları örgütü PETA, gündelik hayatında gerçek kürk giyen Rihanna'ya bu tercihinden vazgeçmesi için bir mektup ve sahte kürk gönderdi. Örgüt, Barbadoslu şarkıcının elindeki gerçek kürkleri soğukta ve zor durumda oldukları için Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlamasını istedi