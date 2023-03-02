Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu. Bölgedeki insanlarla bolca vakit geçiren Pınar Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihtiyaçları dile getirdi. "Neşenin dayanışmayla harmanlandığı bir coğrafya burası… İlk önce herkes için aciliyetle sıcak bir yuva, yeterli gıda, hijyen ve çocuklar için gerekli eğitim şartları sağlanmalı. Sonra hemen psikososyal destek gerek. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Geleceğe yeniden umutla bakacağız ama asla unutmayacağız" dedi.