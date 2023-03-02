Güncel

Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.

Giriş: 02 Mart 2023 Perşembe
Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu. Bölgedeki insanlarla bolca vakit geçiren Pınar Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihtiyaçları dile getirdi. "Neşenin dayanışmayla harmanlandığı bir coğrafya burası… İlk önce herkes için aciliyetle sıcak bir yuva, yeterli gıda, hijyen ve çocuklar için gerekli eğitim şartları sağlanmalı. Sonra hemen psikososyal destek gerek. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Geleceğe yeniden umutla bakacağız ama asla unutmayacağız" dedi.


Pınar Sabancı Kahramanmaraş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.

Jet Set PETA'dan Rihanna'ya bağış çağrısı!

Hayvan hakları örgütü PETA, gündelik hayatında gerçek kürk giyen Rihanna'ya bu tercihinden vazgeçmesi için bir mektup ve sahte kürk gönderdi. Örgüt, Barbadoslu şarkıcının elindeki gerçek kürkleri soğukta ve zor durumda oldukları için Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlamasını istedi
Caddeler Motoruyla caddelerde!

İş insanı İlhan Sabancı, spor motoruyla caddelerde tur attı.
Güncel Boyner'den çadır desteği!

Genç iş insanı Ayşe Boyner, deprezedelere çadır desteği için düğmeye bastı.
Caddeler Bebek'te dolaştılar!

İş ve cemiyet hayatından Suzan Sabancı Dinçer, Ahmet Nur Çebi ve Ekin-Polat Gülman çifti Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Jet Set SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Caddeler Boğaz kenarında spor...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Boğaz'da spor yaparak stres attılar.
Güncel Özel tariflere imza günü!

Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı Gurme Lezzetler'i okurların beğenisine sunarak imza günü düzenledi.
Jet Set Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Güncel Şen'den yerel üreticilere destek!

Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.