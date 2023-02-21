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Elhadefler'den bebek haberi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

Giriş: 21 Şubat 2023 Salı
Elhadefler'den bebek haberi!

Vakko Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi anne ve baba olmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozuyla hamile olduğunu duyuran Gabriela Palatchi sevincini takipçileriyle paylaştı. Mutlu haberi yaptığı paylaşımla duyuran Gabriela Palatchi; "Miniğimizle yakında tanışmak için sabırsızlanıyorum" notunu düştü. Palatchi, dostları ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı. Vakko'nun veliahtlarından Ediz Elhadef 2 yıl aşk yaşadığı Gabriela Palatchi ile 2016 yılında İspanya'da nikah masasına oturmuştu.

Vakko Holding Ediz Elhadef Gabriela Palatchi

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