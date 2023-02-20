Alkoçlar ikinci kez anne oldu!

Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra da oğlu Cem'i kucağına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, ikinci kez anne-baba oldu. İkili, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Alkoçlar ile Demirağ, dünyaya gelen kızlarına 'Ada' adını verdi. Mutlu haberi Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Kızı ve eşiyle objektif karşısına geçen Alkoçlar, "Ada Demirağ... 17.02.2023. Aramıza hoş geldin kızım. Cem, Aslışah, Kaan..." dedi.