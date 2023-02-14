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198. saatteki mucizeyi paylaştı!

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes'in 198. saatte enkazdan çıkarıldığı mucize görüntüleri paylaştı.

Giriş: 14 Şubat 2023 Salı
198. saatteki mucizeyi paylaştı!

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes, arama kurtarma ekiplerinin büyük gayretiyle 198. saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ailesi ile birlikte Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, umut veren görüntüleri ekran başında heyecanla takip etti. Sosyal medya hesabından mucize görüntüleri yayınlayan Şen, sevincini takipçileriyle paylaştı.

Begüm Şen Kahramanmaraş Muhammed Enes

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