Sabancı'dan yardım eli!

Türkiye'nin başarılı iş insanlarından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Kahramanmaraşta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenleri sayısı ne yazık ki anbean artıyor. İş insanı Güler Sabancı, afedzedeler için Sabancı Holding olarak ilk günden itibaren depremzedeler için çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak depremzedelere yardım çalıştıklarını duyurdu.