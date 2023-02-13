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Sabancı'dan yardım eli!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kahramanmaraşta yaşanan deprem felaketinde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı.

Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi
Sabancı'dan yardım eli!

Türkiye'nin başarılı iş insanlarından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Kahramanmaraşta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenleri sayısı ne yazık ki anbean artıyor. İş insanı Güler Sabancı, afedzedeler için Sabancı Holding olarak ilk günden itibaren depremzedeler için çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak depremzedelere yardım çalıştıklarını duyurdu.

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Güncel Sabancı'dan yardım eli!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kahramanmaraşta yaşanan deprem felaketinde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı.
Güncel Depremzedelere destek sürüyor...

Maya Portakal Bitargil ve Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak depremden etkilenen vatandaşlar için şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağladılar.
Jet Set "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

Angelina Jolie, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti. Jolie, depremzedeler için bağış çağrısında bulunarak "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte" dedi.
Güncel Vardar'dan afetzedelere destek!

Turizmci iş insanı Mete Vardar depremzedeler için yardımlarını gönderdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Güncel GS'li yöneticilerden yardım seferberliği

Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları Galatasaraylı yöneticilerin ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda devam ediyor.
Güncel Yardımlar devam ediyor...

Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma yol açan iki depremin ardından Türkiye hız kesmeden yaralarını sarmaya çalışıyor. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına devam ediyor.

Jet Set Lopez'den depremzedelere destek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF’e bağış yapmasını istedi
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Güncel Minik dostlarını unutmadı!

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Jet Set "Yardım etmek için yollar arıyorum"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elijah Wood ve Michele Morrone'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeyi sürdürüyor

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