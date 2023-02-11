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Vardar'dan afetzedelere destek!

Turizmci iş insanı Mete Vardar depremzedeler için yardımlarını gönderdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi
Vardar'dan afetzedelere destek!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD, tarafından yapılan açıklamada 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Depremin ilk gününden beri aktif olarak organizasyonda yer alan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sosyal medya hesabından dempremzedelerin yanlarında olduklarını gösterdi. Turizmci iş insanı turizm camiası olarak sivil toplum örgütleriyle iş birliğiyle çalıştıklarını afetzedelerin otellerde ücretsiz olarak konaklama sağlamak için düğmeye bastıklarını duyurdu.

Mete Vardar jolly Deprem

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