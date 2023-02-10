GS'li yöneticilerden yardım seferberliği

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaşın yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Başkan Dursun Özbek, “Depremin birinci gününden itibaren stadyumun bu bölgesini lojistik alanı olarak belirledik. Aşağı yukarı 5 günde 56. ve 57. tırlar yükleniyor. Sadece tır göndermek yetmiyor. Daha önce belirttiğim gibi Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta iki tane büyük lojistik depo tuttuk. Çünkü tırlar götürdüğü malzemeyi orada indiriyor ve tasnif ediliyor. Nakil araçları ayarladık. Mezralara ve gideceği yere kadar dağıtımını yapıyoruz. Bu organizasyon çok önemli. Tırı indirdiğiniz zaman hedeflediğiniz kitleye ulaşmaması mümkün. Büyük bir gayret içindeyiz. Başkanvekilim Erden Timur şu anda Maraş’ta. Bölgeyi gezerek, lojistik destekleri hazırlayarak bu işi yapıyoruz. Yardım çağrımıza cevap veren bütün Galatasaraylılara, herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek var. Burada çalışmak için gençler, çocuklar herkes büyük emek vererek geliyor. Onlara teşekkür ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Hala enkaz altından vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışıyor. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha memleketimizi bu tip felaketlerden korusun. Yardım kampanyasına muazzam bir ilgi var. İki tane toplama bölgemiz var. Karşı tarafta Taç Spor Tesislerimizde toplanan yardımlar statta toplanıyor. Buradan da tırlarla gönderiliyor.” şeklinde konuştu.

Onur AYDIN