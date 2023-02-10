Güncel

GS'li yöneticilerden yardım seferberliği

Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları Galatasaraylı yöneticilerin ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda devam ediyor.

Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma
GS'li yöneticilerden yardım seferberliği

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaşın yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Başkan Dursun Özbek, “Depremin birinci gününden itibaren stadyumun bu bölgesini lojistik alanı olarak belirledik. Aşağı yukarı 5 günde 56. ve 57. tırlar yükleniyor. Sadece tır göndermek yetmiyor. Daha önce belirttiğim gibi Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta iki tane büyük lojistik depo tuttuk. Çünkü tırlar götürdüğü malzemeyi orada indiriyor ve tasnif ediliyor. Nakil araçları ayarladık. Mezralara ve gideceği yere kadar dağıtımını yapıyoruz. Bu organizasyon çok önemli. Tırı indirdiğiniz zaman hedeflediğiniz kitleye ulaşmaması mümkün. Büyük bir gayret içindeyiz. Başkanvekilim Erden Timur şu anda Maraş’ta. Bölgeyi gezerek, lojistik destekleri hazırlayarak bu işi yapıyoruz. Yardım çağrımıza cevap veren bütün Galatasaraylılara, herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek var. Burada çalışmak için gençler, çocuklar herkes büyük emek vererek geliyor. Onlara teşekkür ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Hala enkaz altından vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışıyor. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha memleketimizi bu tip felaketlerden korusun. Yardım kampanyasına muazzam bir ilgi var. İki tane toplama bölgemiz var. Karşı tarafta Taç Spor Tesislerimizde toplanan yardımlar statta toplanıyor. Buradan da tırlarla gönderiliyor.” şeklinde konuştu.

Onur AYDIN

galatasaray Deprem depremzede adnan polat dursun özbek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel GS'li yöneticilerden yardım seferberliği

Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları Galatasaraylı yöneticilerin ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda devam ediyor.
Güncel Yardımlar devam ediyor...

Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma yol açan iki depremin ardından Türkiye hız kesmeden yaralarını sarmaya çalışıyor. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına devam ediyor.

Jet Set Lopez'den depremzedelere destek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF’e bağış yapmasını istedi
Güncel Çiftkurtlar'ın acı günü!

İş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un kızları Leyla Çiftkurt son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Hanif'e hüzünlü veda...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Burcu Hanif'i son yolculuğuna uğurladılar.
Güncel Afetzedelerin yanındalar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen afetzedelere iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları destek oldu.

Güncel Minik dostlarını unutmadı!

10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Derin Mermerci depremde yaralanan ve sokakta kalan minik dostları için seferber oldu.
Jet Set "Yardım etmek için yollar arıyorum"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elijah Wood ve Michele Morrone'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeyi sürdürüyor
Güncel Yardımlar devam ediyor...

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Jet Set Türkiye'ye destek mesajları!

Dünyaca ünlü oyuncu Hugh Jackman, Russel Crowe ve Demi Lovato'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeye devam ediyor.
Güncel Burcu Hanif hayatını kaybetti!

Cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif hayata veda etti.

Güncel Türkiye kenetlendi!

Tüm spor camiası deprem afetinin yol açtığı yaraları sarabilmek için kenetlendi. 4 büyükler başta olmak üzere çok sayıda kulüp yardım kampanyaları başlattı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.