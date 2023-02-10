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Yardımlar devam ediyor...

Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma yol açan iki depremin ardından Türkiye hız kesmeden yaralarını sarmaya çalışıyor. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına devam ediyor.

Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma
Yardımlar devam ediyor...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde can kaybı 18 bin 342, yaralı sayısı da 74 bin 242 oldu. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Alarko Holding olarak afetzedelere yardımlarını ulaştıraklarını duyurdu. Aslışah Alkoçlar Demirağ ve iş insanı eşi Kaan Demirağ depremden etkilenen bölgelere gıda yardımı için tırlarının yola çıktığığını duyururken iş insnaı Melisa Mutlu'da Hatay İskenderun'da vatandaşlar için çadır kurduklarının haberini verdi.

melisamutlu aslışah-kaandemirağ leylaalaton

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