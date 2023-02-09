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Çiftkurtlar'ın acı günü!

İş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un kızları Leyla Çiftkurt son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe
Çiftkurtlar'ın acı günü!

Ünlü iş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, Londra’da hayatını kaybetmişti. Cenazesi Türkiye’ye getirilen Leyla Çiftkurt için Bebek Cami’nde tören düzenlendi. Kızlarının ölümüyle büyük acı yaşayan Aslı Çetiner ve Tahsin Çiftkurt, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İş ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı. Cenazeye Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç, Caroline Koç, Cem Boyner, Faruk Süren, Alara Koçibey gibi çok sayıda tanıdık sima katıldı. Leyla Çiftkurt’un naaşı Bebek Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı’na defnedildi.

Atakan MAKAR


Aslı Çetiner Tahsin Çiftkurt Leyla Çiftkurt

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