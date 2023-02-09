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Afetzedelerin yanındalar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen afetzedelere iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları destek oldu.

Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe
Afetzedelerin yanındalar!

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde can kaybı 12 bin 873, yaralı sayısı da 62 bin 937 oldu. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Topluluğu olarak ilk günden itibaren hız kesmeden afetzedelere yardım götürdü. İş insanları Nedim ve Engin Keçeli Kahramanmaraş ve çevre illere jenaratör, konteyner, yatakhane ve battaniye yardımı yaptı. İş insanı Levent Kızıl tırlarla afet bölgesine kıyafet ve su yardımında bulundu. Hane Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer Pekcan'da otellerinde afedzedelere ücretsiz konaklama sağladıklarını duyurdu.

Kahramanmaraş Deprem afetzede

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