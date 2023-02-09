Minik dostlarını unutmadı!

Bir hayvansever olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Derin Mermerci yaptığı 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sokak hayvanları için düğmeye bastı. Sosyal medya hesabından kaybolan ve aç kalan hayvanlar için yardım çağrısı yapan Mermerci, minik dostlarının yaralarını sarmaya çalışıyor. Paylaşımlarıyla minik dostlarında yardıma ihtiyaçları oldukları gösteren Derin Hanım, Kahramanmaraş ve evre illerde canla başla çalışan herkese teşekkür etti.