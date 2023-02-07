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Burcu Hanif hayatını kaybetti!

Cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif hayata veda etti.

Giriş: 07 Şubat 2023 Salı
Burcu Hanif hayatını kaybetti!

Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticilerinden Mehmet Hanif'in eşi Burcu Hanif uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığına yenik düşerek bugün(Salı) hayata gözlerini yumdu. Yaptığı birçok sosyal sorumluk projesiyle İstanbul cemiyet hayatında hayırsever kişiliği ve yardımseverliğiyle ön plana çıkan Hanif'in ölüm haberi cemiyet hayatında şok etkisi yarattı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndaki çalışmalarıyla her zaman ön planda olan Burcu Hanif uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Üç gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hanif, bu sabah saatlerinde hayata veda etti. Burcu Hanif'in cenazesi perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle öğlen namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak. HT Kulüp ailesi olarak başta Hanif Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


Burcu Hanif TOG mehmethanif

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