Tekstil dünyasının tanınmış isimlerinden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde dışarda kalan depremzedelerin yaralarını sarmak için düğmeye bastılar. Fabrikalarından giyecek ve mont temin eden Orakçıoğlu Ailesi Kahramanmaraş ve depremi yaşayan çevre iller için yardımlarını yola çıkarttılar. Sosyal medya hesabından Deprem mağdurlarına destek olduklarını belirten Ahu Orakçıoğlu paylaşımına, 'Enkaz altındaki son insanımıza ulaşılana dek bize uyku, huzur yok. Depremde de büyük acı da ve malesef ihtiyaçlar da çokjve belliki artarak devam edecek. Yardımları ulaştırmada çabuk davranmalıyız. TİM VE AFAD koordinasyonunda bir büyük yardım filosu teslim ettiğimiz ürünlerle birlikte bölgeye doğru yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz' notunu düştü.