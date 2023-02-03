Gökyüzünde evlilik teklifi!

Genç iş insanı Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, kız arkadaşı Chiara de Rocchi'ye helikopterde evlenme teklif etti. Pırlantayla poz veren Rocchi ve Kamer sosyal medya hesaplarından güzel haberi duyurdular. Oğlunun fotoğrafını paylaşarak tebrik eden Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer; "Sevgili kızım Chiara de Rocchi ailemize hoşgeldin, ışığınla, kalbinle tüm güzelliğinle ailemize ışık gibi doğdun. Rabbim o yüzüğü ömür boyu aşkla, huzurla, sevgiyle taşımayı nasip etsin. Simayımdan sonra Rabbim bana bir kız evlat daha nasip etti. Oğlumun bakarken gözlerinden ışıklar yansıdığı.. hayatımdaki en güzel anlardan birini daha nasip etti rabbim. Şükürler olsun.. öyle bir hayat yaşayınki elindeki küçük kitap roman olsun, seni çok seviyoruz.." notunu düştü.