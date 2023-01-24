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Podyumlarda aslan modası!

Dünyaca ünlü güzel Kyle Jenner, Naomi Cample ve Irina Shayk'ın Paris Moda Haftası'nda giyindikleri aslan başlı elbise modaseverleri şaşırttı.

Giriş: 24 Ocak 2023 Salı
Podyumlarda aslan modası!

25 yaşındaki iki çocuk annesi Kyle Jenner, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenin Schiaparelli defilesine konuk olarak katıldı. Bütün bedenini saran siyah bir elbise giyen Jenner, görünümünü burun kısmı altın rengi yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Fakat bütün bunlar bir yana Kylie Jenner'ın en çok dikkat çeken yanı sağ omzunun üzerine yerleştirdiği aslan başıydı. Jenner ilginç tarzı moda tutkunlarını ikiye bölerken bir hamlede dünyaca ünlü modeller Naomi Cample ve Irina Shayk'dan geldi. Podyumda yürüyen Cample ve Shayk aslan başlı elbiseleriyle dikkat çekti.

Kyle Jenner Naomi Cample Irina Shayk

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