Koç'a hüzünlü anma...

21 Ocak 2016’da vefat eden Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, vefatının yedinci yıldönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Hüzünlü anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Koç'un anma töreninde babası Rahmi Koç, halası Semahat Arsel, ağabeyleri Ali ve Ömer Koç, eşi Caroline ile kızI Aylin Koç da hazır bulundu. Mezarı başındaki anma töreninden önce eşi Caroline Koç, Mustafa Koç’un fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Onur AYDIN