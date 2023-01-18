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Ünlü sanatçılar sahnede!

Ünlü solistler Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg ile Chingiz Osmanov muhteşem bir konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattılar.

Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba
Ünlü sanatçılar sahnede!

Nef Sanat tarafından sanat dünyasına yeni bir nefes getirmek amacıyla kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, hafızalardan silinmeyecek özel bir konsere imza attı. 2023 yılında Nef Filarmoni Orkestrası’nın Nef Sanat bünyesinde gerçekleştirdiği gala niteliğindeki ilk konser, dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde gerçekleşen, Şef Orhan Şallıel’in orkestra şefliği yaptığı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın değerli katkılarıyla düzenlenen konserde, opera dünyasındaki benzersiz yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede buluştu. Vivaldi’nin Dört Mevsim Operası ‘Yaz” eseriyle açılan konserde solist Chingiz Osmonov, kemanıyla dinleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Dünyaca ünlü sanatçıları aynı sahnede bir araya getiren konserde, Vivaldi’nin yanı sıra Mozart, Bach, Handel, Purcell’den eserler opera dünyasının yükselen sanatçısı Nils Wanderer’in yorumuyla sanatseverlerle buluştu. Ünlü müzisyenler klasikleşmiş eserleri icra ederken sanatseverler konser boyunca sanatçılara eşlik etti. İş ve sanat dünyası başta olmak üzere cemiyet hayatından da büyük ilgi gören konserde dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçılar, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Nils Wanderer St. Peterbursg Chingiz Osmanov

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