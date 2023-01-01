Güncel

Yılbaşı kutlaması...

İş ve cemiyet hayatı yeni yıla sevdikleriyle birlikte girdiler.

Giriş: 01 Ocak 2023 Pazar
Yılbaşı kutlaması...

Genç iş insanı Pelin Akın Özalp ve eşi Cem Baver Özalp 2023'ü yemekte karşılarken, Meral Kosif ve eşi Hasan Kosif dostlarıyla birlikte yemek yediler. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı, E. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve E. İstanbul İstinaf Mahkemeleri Başsavcısı olarak uzun yıllar İstanbul’da görevlerde bulunmuş Aykut Cengiz Engin ve eşi Bedriye Engin ile oğlu Doğuş Holding yöneticisi iş insanı Cem Engin ve eşi Duygu Engin'de ailece yeni seneyi kutladı. Semra-Tahsin Özlenir çifti de ailece bir araya gelerek 2023'e girdi.

yeni yıl 2023

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