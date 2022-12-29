Ersoy'un 'Fas' turu...

Cemiyetin ünlü isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yakın arkadaşı Bilge Kuru ile birlikte Fas'ı ziyaret etti. Şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen ikili bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Pervin Hanım, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi. Ersoy paylaşımına "En zor şeydir tatil arkadaşını seçmek. Çünkü tatilini ya rezil ya da vezir eder. O yüzden çok dikkatli seçmek lazım. Benim Ulviii Bilgem her zaman en iyi tatil arkadaşıdır şükür. Seninle birlikte nice güzel tatillere canım" notunu düştü.