Şen, ölümden döndüğünü duyurdu!

İş insanı Metin Şen, 22 Aralık'da beynine pıhtı attığını ve 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Taburcu olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren iş insanı Şen, instagram hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye ve ailesine yanında oldukları için teşekkür etti. Eşi Aslı Şen'de sosyal medya hesaplarından eşinin paylaşımını doğrularken 'Eşimin rahatsızlığı sebebiyle zor günlerin ardından bugün normal hayatımıza çok şükür döndük. Dualarınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz.' açıklamasında bulundu.