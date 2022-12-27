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2022’de kaybettiklerimiz…

2022 yılında aramızdan ayrılan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Giriş: 27 Aralık 2022 Salı
2022’de kaybettiklerimiz…

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2022 senesinde Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını kaybettik. İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Yüksel İnşaat'ın ortaklarından ve Tuana Tatil Köyü'nün sahibi olan iş insanı Ünsal Sert tedavi gördüğü Taksim Acıbadem Hastanesi'nde delta virüsü nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, iş, spor ve cemiyet dünyasından ünlü simalarında katılımıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süre sağlık sorunları yüzünden hastanede tedavi gören cemiyet hayatının ünlü Belma Simavi Mayıs ayınca aramızdan ayrılarak sevenlerini yasa boğdu. Kasım ayında ise Türkiye’yi yasa boğan biro lay gerçekleşti. Tiffany&Co Collection Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de talihsiz bir kaza geçirerek hayata veda etti. Tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybeden Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. 71 yaşındaki iş insanı Dilek Ertek, gıyabında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ünsal Sert selahattin beyazıt Belma Simavi Dilek Ertek

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