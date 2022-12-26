2022’nin ayrılıkları…

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılında cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden ayrılık haberleri geldi. Sosyetenin uyumlu partnerleriden genç iş insanı Allan Hakko ve Merve Oflaz çifti ayrılık kararlarıyla sevenlerini üzenler arasında yer aldı. 2010 yılında nikah masasına oturduğu, oğlu Benjamin Ali’nin annesi Azer Polat’tan 2015’de boşanan Allan Hakko, yaklaşık iki senedir oyuncu Merve Oflaz'la aşk yaşıyordu. Yaz aylarını birlikte Bodrum'da Hakko’lara ait aile teknesinde tatil yaparak geçiren çift Eylül ayında sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarıp fotoğraflarını silerek ilişkilerini noktalamıştı. Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti de iki yıl önce evliliklerini bitirme kararı alarak sevenlerini üzmüşlerdi. Evliliklerinin resmiyette henüz bitmediği iddia edilen Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök geçtiğimiz günlerde bir davete beraber katılarak ayrılsak da beraberiz mesajı vermişlerdi.