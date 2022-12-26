2022'nin anneleri...

2022 yılının en şanslı isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, oğlu Cem’i geçtiğimiz yıl kucağına alarak anneliği tatmıştı. Aslışah Hanım, ikinci kez anne olacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuş ve bebeğini kucağına almak için gün saydığını belirtmişti. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Betina Hakko'nun kızları Pia Hakko Yeşil anne olacağının müjdesini veren isimlerdendi. Pia Hanım 2016 yılında görkemli bir törenle iş insanı Kerim Yeşil'le nikah masasına oturmuştu. İlk kez anneliği tadan Pia Hanım özel bir hastanede kızı Lily’yi dünyaya getirmiş ve bu yılın en çok konuşulan annelerinden bir olmuştu.