Ayrılsak da beraberiz!

İki yıl önce 19 yıllık evliliklerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanma kararı alan Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök çifti önceki gün yakın dostlarının verdiği davete birlikte katılarak kafaları karıştırdı. Evliliklerinin resmiyette henüz bitmediği iddia edilen Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök'ün davete birlikte gelmesi akıllara, yeniden mi bir araya geliyorlar? sorularını getirdi. Boşanma kararlarından sonra ayrı yaşamaya başlayan Dinçkökler oğulları Ali Raif ile Aslan Eser’in bu durumdan etkilenmemesi için ellerinden geleni yapıyor. Çift geçtiğimiz yaz birlikte Marmaris’te demirli lüks yatlarında Ht Kulüp objektiflerine yansımış ancak konuyla alakalı bir açıklama yapmamıştı.

Onur AYDIN