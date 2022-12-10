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Yeni yıl koleksiyonuna özel etkinlik...

Sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir mobilya markasının özel lansmanında bir araya geldi.

Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi
Yeni yıl koleksiyonuna özel etkinlik...

Sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir mobilya markasının özel lansmanında bir araya geldi. Bilge Kuru, Projehane çatısı altında düzenlenen davette yeni yıl öncesi unutulmaz bir güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatından, Pervin Ersoy, Bahar Şer, Hülya Kalyoncu, Merih Turan Monik İpekel, Öznur Yakın, Şükran Güzeliş, Zafer Kazanoğlu konuklar arasındaydı. Firma sahibi Neylan Yılmaz ve mimar oğlu Berksu Yılmaz konuklarla yakından ilgilenip tasarımlarla ilgili bilgiler verdi. Özenle hazırlanan lansmanda hem tasarım harikası mobilyaların olduğu yeni yıl koleksiyonu keşfedildi hem de unutulmaz keyifli anlar yaşandı.

Onur AYDIN

Pervin Ersoy Bilge

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