Genç tasarımcılar 'Koza'da yarıştı!

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 30. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın ödülleri Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen keyifli defilenin ardından sahiplerini buldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve İHKİB Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı davete birlik ve dernek başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında İHKİB yönetim kurulu üyesi ve jüri başkanı Nejdet Ayaydın; Moda Tasarımcıları Derneği eş başkanı ve moda tasarımcısı Özgür Masur; moda tasarımcıları Zeynep Tosun, Mehtap Elaidi, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Ece Ege, Hakan Yıldırım ve Belma Özdemir; yer aldı. Finalistlerin Özlem Kaya ve Şansım Adalı mentorluğunda hazırlandığı görkemli gecede genç tasarımcıların heyecanına ortak olan moda dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldı. Finalde koleksiyonlarını sergileyen 10 tasarımcıdan Obscura isimli koleksiyonuyla Maide Özer birincilik ödülünün sahibi oldu. Cherry Blossom Girl koleksiyonuyla Şakir Buldan ikincilik unvanını elde ederken Margot tasarımlarıyla Melis Küçükyılmaz üçüncülükle ödüllendirildi.

Atakan MAKAR