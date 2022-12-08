Koç, Londra'da eğlendi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Londra'da düzenlenen partide eğlendi. Özel tasarım içki markası oluşturan dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın yatırımcılarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ortak markalarını partide tanıttı. İki ortak Mert Alaş ve Nevbahar Koç'un bulunduğu davete yerli ve yabancı çok sayıda ünlü isim katıldı. Nevbahar Koç, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın alkollü içecek markası için objektif karşısına geçerek arkadaşına poz vermişti.