TBMM Başkanı Yıldırım'a iş insanlarından ziyaret!

Ağrılı işadamları, Ekim ayındaki Azerbaycan seyahati sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir süre tedavi gören Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ciner Yayın Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Süper Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yassıboğa, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, aynı holdingin CEO'su Mehmet Eraslan ile Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'dan oluşan heyet, bölgedeki yatırımlar hakkında da Yıldırım'a bilgi verdi. Yıldırım da özellikle ulaşım ve iletişim alanında yapılan yatırımların bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatın ve refah seviyesinin yükselmesine önemli katkılar yaptığını, yatırımların devam edeceğini belirtti. Heyet adına konuşan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun düzelmiş olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Sayın Yıldırım, her zaman bölgenin ekonomik ve sosyal meselelerine ve çözüm yollarına büyük duyarlılık göstermiştir. Kendisine Ağrılılar olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.