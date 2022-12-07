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Başarım Sensin 'Yerebatan Sarnıcı'nda'...

Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi.

Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba
Başarım Sensin 'Yerebatan Sarnıcı'nda'...

Üniversite öğrencilerine burs yardımında bulunan ve kariyer planlarında öğrencilere destek olan Başarım Sensin Derneği, 'Yerebatan Sarnıcı'nda Masalsı Bir Gece' gezisiyle muhteşem bir tarih ve kültür yolculuğuna imza attı. Gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleştirilen geziye iş, sanat ve cemiyet hayatının birçok ünlü ismi katıldı. Ünlü sanat ve tarih yazarının muhteşem anlatımıyla gerçekleştirilen bu tarih ve kültür gezisine Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Figen Kıral, Çiğdem Hitay, Özge Sander, Meral Kosif gibi isimler katıldı. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve dernek yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı gezinin geliri, derneğin bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacak.

Başarım Sensin Derneği Yerebatan Sarnıcı

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