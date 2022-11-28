Minik dostlarını paylaştılar!

Konya'da barınaktaki hayvanlara eziyet ve bir köpeğin öldürülmesiyle ilgili olarak vahşet görüntülerinin yayınlanmasının ardından tüm hayvanseverler ve iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri harekete geçti. Suçluların gereken cezayı almasını isteyerek üzücü olayı kınayan ve minik dostları için sosyal medyadan yürütülen 'Katliama karşı bir dost resmi paylaş' kampanyasına katılan Caroline Koç, Cem-Ümit Boyner, Yasemin Masis, Beyza Uyanoğlu sevimli dostlarıyla fotoğraflarını paylaşarak vahşete dur dediler.