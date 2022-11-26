Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar. 4 yıldır Esas Holding’in başarı hikayesi ders olarak işleyen Harvard Üniversitesi'ne davet edilen Esas Holding’in yöneticileri Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı ile kuzeni Can Köseoğlu da katıldı. “Aile şirketi nasıl yönetilir?” konusunda deneyimlerini aktaran anne-oğul, öğrencilerin sorularına cevap verdi. Genç iş insanı Fethi Kamışlı, bu anları instagram hesabından paylaştı. Kamışlı paylaşımına; "Harvard 4 senedir Esas Holding’in başarı hikayesini derslerde işletiyor. Dönemin son dersine biz de katılıp, hem aile şirketleri nasıl yönetiliri anlatıyoruz hem de öğrencilerin sorularını yanıtladık" notunu düştü.