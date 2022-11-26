Güncel

Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.

Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi
Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar. 4 yıldır Esas Holding’in başarı hikayesi ders olarak işleyen Harvard Üniversitesi'ne davet edilen Esas Holding’in yöneticileri Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı ile kuzeni Can Köseoğlu da katıldı. “Aile şirketi nasıl yönetilir?” konusunda deneyimlerini aktaran anne-oğul, öğrencilerin sorularına cevap verdi. Genç iş insanı Fethi Kamışlı, bu anları instagram hesabından paylaştı. Kamışlı paylaşımına; "Harvard 4 senedir Esas Holding’in başarı hikayesini derslerde işletiyor. Dönemin son dersine biz de katılıp, hem aile şirketleri nasıl yönetiliri anlatıyoruz hem de öğrencilerin sorularını yanıtladık" notunu düştü.

emine sabancı kamışlı Fethi Kamışlı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Özilhan'ın Bebek turu...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel 30. yıla özel konser...

1907 Fenerbahçe Derneği, 30'uncu yılını özel bir gece ile kutladı.
Güncel Boynerler'in aile yemeği!

İş insanı Cem Boyner eşi Ümit Boyner, Emine Boyner ve Murat Boyner ile bir araya gelerek ailece akşam yemeği yediler.
Güncel Çocuklar gibi eğlendiler...

Derin Mermerci kızları ve sevgilisi Murat Aslan'la geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel Talia 2 yaşında!

Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.

Jet Set Jennifer Lopez her şeyi sildi!

Oyuncu Ben Affleck ile nikah masasına oturan şarkıcı Jennifer Lopez, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri silip profil sayfasını siyah bir kareyle değiştirdi.
Davetler 30. yıla özel kutlama!

Galatasaray Üniversitesi, kuruluşuna dayanan milletlerarası antlaşmanın 30. yılını özel etkinlikle kutladı.

Güncel Türk ve Alman girişimciler toplandı!

Türkiye ve Almanya'nın girişimcileri düzenlenen toplantıyla iş dünyasının önemli konularını tartıştı.
Güncel Özilhan'dan 'Yağmur' pozu...

Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, yağmur kombiniyle farkını ortaya koydu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.